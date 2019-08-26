"Почта России" намерена выдавать кредиты, обменивать валюту и торговать

Государственная компания "Почта России" просит выделить около 85 миллиардов рублей из бюджета на создание сети специализированных центров торговли и услуг на базе почтовых отделений.

Как сообщают "Известия" со ссылкой на проект компании, "Почта России", помимо профильных услуг, намерена выдавать кредиты, принимать вклады, обменивать валюту, продавать лекарства и товары народного потребления (в том числе и алкогольную продукцию). В компании также планируют оказывать социальные, медицинские и образовательные услуги.

Такая инициатива связана со значительным снижением загрузки почтальонов. К 2033 году объем корреспонденции в общемировых масштабах упадет примерно в 1,5 раза, указывают в "Почте России". Для решения этой проблемы и создан проект, предусматривающий изменение функционала отделений в населенных пунктах, где численность жителей не превышает 20 тысяч человек.

Центры торговли и услуг могут быть трех видов: пункт почтовой связи на арендованных площадях, передвижные и модульные отделения.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что "Почта России" решила начать взымать деньги с граждан, которые делают онлайн-покупки в зарубежных интернет-магазинах. Данный проект пока что является пробным и запущен в пилотном режиме.

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