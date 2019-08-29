ФНС начала сообщать о долгах через смс и мобильные приложения

Узнать о своей задолженности по налогам граждане теперь могут через смс и мобильные приложения банков. Такой сервис предлагает ФНС.

По данным "Российской газеты", пока данные функции действуют в тестовом режиме. Можно узнать о задолженности и через работодателя (по желанию), а также в мобильных офисах службы на аэропортах, вокзалах и в торговых центрах. Там же подскажут, как скорее и удобнее оплатить долг.

Кроме того, ФНС сообщает, что долги по имущественным налогам за 2019 год стали выше на 8,6%, что за последнее пятилетие стало самым низким показателем. Задолженность по данным на 1 августа 2019 года оказалась равна 152 миллиардам рублей.

Ранее сообщалось, что депутат Госдумы Виктор Зубарев направил послание в минфин с инициативой поднять стандартный налоговый вычет и сделать ниже подоходный налог для имеющих работу многодетных матерей с 13% до 4%.