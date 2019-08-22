Депутат Государственной думы Виктор Зубарев направил письмо министру финансов Антону Силуанову с предложением увеличить стандартный налоговый вычет и снизить подоходный налог для работающих многодетных матерей с 13% до 4%.
Политик считает, что подобная мера позволит стабилизировать демографическую ситуацию в стране, а также подчеркнет важное значение института семьи.
"Предлагаю рассмотреть введение льготного налогового режима для одиноких многодетных матерей, находящихся в трудной жизненной ситуации и лишенных форм материально-имущественной поддержки", - написал депутат в своем обращении.
Парламентарий посоветовал ввести льготный налоговый режим в Хакасии, Забайкальском крае, Тыве, Еврейской автономной области, Республике Алтай и Курганской области. Именно в этих регионах многодетные семьи испытывают наибольшие финансовые затруднения.
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google
Малайзия потребовала прекратить голословно обвинять Россию в гибели МН17. Откроется ли правда в расследовании? Будут ли наконец Западом и Украиной представлены объективные данные, а не надоевшие всем фальшивки и подтасовки? Об этом "Правде.Ру" рассказал российский политолог, педагог, эксперт Высшей школы экономики Андрей Суздальцев.
В моем советском детстве мальчишки мечтали стать космонавтами, летчиками, на худой конец, быть похожими на полковника из соседней парадной. Прошло 20 лет...
Есть как минимум 17 государств, которые должны России и народу нашей страны около $27 млрд.Как будем забирать долги — и будем ли — хотя бы у основных должников?