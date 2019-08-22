В Госдуме предложили снизить подоходный налог для многодетных матерей

Депутат Государственной думы Виктор Зубарев направил письмо министру финансов Антону Силуанову с предложением увеличить стандартный налоговый вычет и снизить подоходный налог для работающих многодетных матерей с 13% до 4%.

Политик считает, что подобная мера позволит стабилизировать демографическую ситуацию в стране, а также подчеркнет важное значение института семьи.

"Предлагаю рассмотреть введение льготного налогового режима для одиноких многодетных матерей, находящихся в трудной жизненной ситуации и лишенных форм материально-имущественной поддержки", - написал депутат в своем обращении.

Парламентарий посоветовал ввести льготный налоговый режим в Хакасии, Забайкальском крае, Тыве, Еврейской автономной области, Республике Алтай и Курганской области. Именно в этих регионах многодетные семьи испытывают наибольшие финансовые затруднения.