Специалисты Роспотребнадзора напомнили россиянам про наиболее опасные параметры кредита для заемщика.
Как отметили в ведомстве, достаточно высокие риски несут в себе кредиты в иностранной валюте (доллар, евро, фунт, франк). Они имеют процентные ставки намного ниже, чем рублевые. Однако подобный долгосрочный кредит опасен частыми курсовыми колебаниями.
Эксперты также напомнили и про вид процентных ставок. В некоторых случаях ставка не устанавливается на весь срок действия кредита, а оказывается плавающей. Она привязана к меняющейся ставке кредитов, по которой банки кредитуют друг друга в России, на Лондонской бирже или в Европе.
"Как правило, в этом случае проценты по кредиту ниже. Но заемщик принимает на себя дополнительный риск: если финансовая система окажется в кризисе, как в 2008-2009 годах, плавающие ставки могут сильно вырасти", - поясняют в ведомстве.
Специалисты обратили внимание на опасность "кредитов на неотложные нужды" и экспресс-кредитов, которые выдаются под высокие процентные ставки, а также кредитных карт и карт с овердрафтом.
Ранее "Правда.Ру" писала о том, что для погашения задолженности перед банком, среднестатистическому российскому заемщику потребуется порядка 11 ежемесячных зарплат.
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