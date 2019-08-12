Роспотребнадзор предупредил об опасных кредитных параметрах

Специалисты Роспотребнадзора напомнили россиянам про наиболее опасные параметры кредита для заемщика.

Как отметили в ведомстве, достаточно высокие риски несут в себе кредиты в иностранной валюте (доллар, евро, фунт, франк). Они имеют процентные ставки намного ниже, чем рублевые. Однако подобный долгосрочный кредит опасен частыми курсовыми колебаниями.

Эксперты также напомнили и про вид процентных ставок. В некоторых случаях ставка не устанавливается на весь срок действия кредита, а оказывается плавающей. Она привязана к меняющейся ставке кредитов, по которой банки кредитуют друг друга в России, на Лондонской бирже или в Европе.

"Как правило, в этом случае проценты по кредиту ниже. Но заемщик принимает на себя дополнительный риск: если финансовая система окажется в кризисе, как в 2008-2009 годах, плавающие ставки могут сильно вырасти", - поясняют в ведомстве.

Специалисты обратили внимание на опасность "кредитов на неотложные нужды" и экспресс-кредитов, которые выдаются под высокие процентные ставки, а также кредитных карт и карт с овердрафтом.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что для погашения задолженности перед банком, среднестатистическому российскому заемщику потребуется порядка 11 ежемесячных зарплат.

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