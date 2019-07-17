Исследование: три четверти граждан РФ имеют кредитные задолженности

Чтобы погасить задолженность перед банком, среднестатистическому российскому заемщику потребуется порядка 11 ежемесячных зарплат.

Об этом свидетельствуют результаты исследования "Национальной ассоциации коллекторских агентств".

Сообщается, что показатель этот увеличился в 1,5 раза по сравнению с показателями 2014 года.

По итогам первых пяти месяцев текущего года, сообщает "Национальная ассоциация коллекторских агентств", объем закредитованности граждан Российской Федерации составил 16 триллионов рублей. Это на 23% больше, чем за аналогичный период года минувшего.

Специалисты указывают, что на сегодняшний день три четверти экономически активного населения страны имеют кредитные задолженности.

Если в прошлом году для того, чтобы погасить задолженности перед банком, заемщику требовалось в среднем девять-десять ежемесячных зарплат, то в этом, бьют тревогу эксперты, уже 11. Пять лет назад, например, сообщает "Национальная ассоциация коллекторских агентств" россиянам в среднем хватило бы и 7 ежемесячных заработных плат для того, чтобы погасить долги перед банком.

Согласно предоставленной специалистами информации, самыми закредитованными регионами России на сегодняшний день являются Тува, Калмыкия, республика Алтай, Чувашия, Карачаево-Черкессия, Курганская область, Иркутская область, Республика Марий Эл и Хакасия.

Наиболее благоприятная же ситуация с уровнем закредитованности населения сложилась в Чукотском и Ямало-Ненецком округах, Москве, Сахалинской области и Татарстане.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что новостной портал "Губерния Daily" составил список вещей, на который стыдно брать кредит.

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