Чтобы погасить задолженность перед банком, среднестатистическому российскому заемщику потребуется порядка 11 ежемесячных зарплат.
Об этом свидетельствуют результаты исследования "Национальной ассоциации коллекторских агентств".
Сообщается, что показатель этот увеличился в 1,5 раза по сравнению с показателями 2014 года.
По итогам первых пяти месяцев текущего года, сообщает "Национальная ассоциация коллекторских агентств", объем закредитованности граждан Российской Федерации составил 16 триллионов рублей. Это на 23% больше, чем за аналогичный период года минувшего.
Специалисты указывают, что на сегодняшний день три четверти экономически активного населения страны имеют кредитные задолженности.
Если в прошлом году для того, чтобы погасить задолженности перед банком, заемщику требовалось в среднем девять-десять ежемесячных зарплат, то в этом, бьют тревогу эксперты, уже 11. Пять лет назад, например, сообщает "Национальная ассоциация коллекторских агентств" россиянам в среднем хватило бы и 7 ежемесячных заработных плат для того, чтобы погасить долги перед банком.
Согласно предоставленной специалистами информации, самыми закредитованными регионами России на сегодняшний день являются Тува, Калмыкия, республика Алтай, Чувашия, Карачаево-Черкессия, Курганская область, Иркутская область, Республика Марий Эл и Хакасия.
Наиболее благоприятная же ситуация с уровнем закредитованности населения сложилась в Чукотском и Ямало-Ненецком округах, Москве, Сахалинской области и Татарстане.
Ранее "Правда.Ру" писала о том, что новостной портал "Губерния Daily" составил список вещей, на который стыдно брать кредит.
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