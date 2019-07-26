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Источник Правда.Ру

Инвестор ЭкоТехноПарка в Шиесе заплатит 900 млн рублей налогов

Экономика print

Сегодня российским регионам как никогда требуются отечественные инвесторы, готовые вкладываться в местные предприятия. Порой глубинка находится в сложной ситуации, поскольку реальные доходы населения в лучшем случае остаются на прежнем уровне, тогда как жизнь постоянно дорожает. Из-за этого многие предприятия вынуждены оптимизировать расходы, что порой означает закрытие, пишет "Лента.Ру".

К примеру, в Архангельской области, богатейшем регионе, жителям приходится ничуть не легче остальных россиян. В Архангельске не только закрываются кафе и рестораны, но и пустеют полки супермаркетов, как случилось с универмагом Spar на улице Гайдара, который, похоже, близок к закрытию. 

Вообще судьба торговой сети Spar в Архангельске довольно показательна. Из-за отсутствия роста доходов населения магазины среднего ценового сегмента, к которым принадлежит и эта сеть, не могут конкурировать с дискаунтерами вроде "Пятерочки" и "Магнита". Поэтому уже около года она испытывает серьезные проблемы: одни магазины закрываются, другие меняют условия работы.

В проигрываемом Spar противостоянии отражается основная проблема развития многих российских областей. Главные доходы сегодня приносят крупные компании, способные вложить в регионы присутствия серьезные средства. Но проекты, способные привлечь серьезные инвестиции, имеются далеко не везде.

В этом смысле одним из удачных примеров, по мнению авторов "Ленты.Ру", можно считать Ленский район Архангельской области. Он богат природными ресурсами, обладает хорошей транспортной доступностью, но до последнего времени никаких инвестиций привлекать не мог.

Однако в прошлом году московские власти обратили внимание на находящуюся в районе станцию Шиес. Здесь удачно сошлись несколько важнейших факторов, ключевых для размещения ЭкоТехноПарка — объекта по обращению с отходами, позволяющего решить проблему дефицита мусорных мощностей столицы и не наносящего при этом вреда экологии.

Вскоре у проекта появился и инвестор — ООО "Технопарк". Компания готова не только построить объект, но и развивать весь Ленский район. Сумма запланированных инвестиций в проект за два года оценивается в 10,5 млрд рублей. Для сравнения: годовой бюджет района составляет чуть больше 600 млн руб. Жители же получат 500 новых рабочих мест на предприятии со средней зарплатой 44 тысячи рублей в месяц.

Во всем Ленском районе инвестор уже начал ремонт школ и детских садов, планируется открытие медицинского учреждения и благоустройства общественных пространств. Когда проект реализуется, ЭкоТехноПарк будет перечислять свои налоги Архангельской области. В результате местный бюджет, по данным "Ленты.Ру", получит 900 млн рублей.

Опыт других российских регионов показывает, что приход стороннего инвестора может кардинально изменить ситуацию Еще не так давно небольшой владимирский городок Собинка мало чем отличался от Урдомы и Яренска. Отсутствие работы, депрессивность, отток населения на 13% за 10 лет — такой была местная действительность. От вымирания город спасли инвесторы: "Монделис Русь", "Ферреро Руссия", "Нексус", "Де Хес", "Владзернопродукт". Их миллиардные вложения изменили все. Сегодня на весь Собинский район приходится всего около 200 безработных, а десятки миллионов рублей тратятся на дороги, газопроводы и иную инфраструктуру.

Пока что проект постройки ЭкоТехноПарка у станции Шиес вызывает горячие споры. Скептики сомневаются, том числе, и по поводу экологической безопасности. Однако инвестор уверяет, что никакого вреда для окружающей среды строящийся объект не принесет. При этом несомненным плюсом является то, что финансовая ситуация в пока что депрессивном Ленском районе сможет радикально улучшиться, что скажется и на социальной сфере, и на уровне жизни каждого человека, пишет "Лента.Ру".

Фото превью: news29.ru

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Темы технопарк экономика инвестиции архангельск экотехнопарк
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