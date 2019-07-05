Оплата товаров по QR-кодам от ЦБ будет бесплатна до 2020 года

Магазины смогут использовать новую систему ЦБ РФ оплаты товаров по QR-кодам бесплатно только первые несколько месяцев. После истечения срока регулятор введет плату за использование системы, но она будет меньше, чем при использовании банковских карт. Тарифы на прием платежей по QR-кодам введут с 1 января 2020 года.



Российскую систему оплаты по QR-кодам начнут тестировать в августе / Новости от 08.05.2019 22:40

На QR-платежи планируют установить меньший тарифный процент, поскольку сам способ более дешевле, чем оплата банковской картой. Сейчас магазины отдают от 1,2 до 2,5% с операции за использование банковской карты.