Жители пограничных с Казахстаном областей России заправляют свои автомобили в соседнем государстве, поскольку российское топливо там стоит почти в два раза дешевле. Об этом рассказал один из автомобилистов, видео которого опубликовал Telegram-канал "Усы Пескова".
"Мы в Казахстане, 15 километров от Оренбургской области. Я заправил 75 литров, заплатил 1900 рублей. Литр бензина стоит 145 тенге. Бензин это российский. И газ тоже. Все россияне тут заправляются своим же бензином. На российские рубли газ - 10 рублей, бензин - 26,50 рубля", - объясняет автор видео.
Как отмечает портал Znak.com, похожие цены на бензин также отмечаются на казахстанских АЗС российской компании "Газпромнефть". "АИ-95 на стоит в пределах 170 тенге (в районе 28 рублей) за литр", - пояснил журналистам один из автомобилистов Екатеринбурга.
В самом Екатеринбурге бензин марки АИ-92 стоит в среднем 41,58 рубля, АИ-95 - 44,88 рубля.
Ранее "Правда.Ру" писала о том, что правительство России не станет продлевать соглашение с нефтяниками о регулировании цен на топливо, которое истекает 1 июля. Решение было принято по итогам совещания у первого вице-премьера Антона Силуанова и вице-премьера Дмирия Козака еще 17 июня. Министры и нефтяники договорились, что рост цен на топливо на АЗС и мелком рынке не будет превышать инфляцию.
Читайте также: В России вновь дорожает бензин
СМИ: правительство увеличит компенсации за поставки нефти на внутренний рынок
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google
Во время учений в Германии столкнулись два истребителя. Оба пилота успели катапультироваться, однако выжить удалось только одному.
Если кто-то думает, что ПАСЕ обсуждает вопрос о возвращении России из-за того, что там пересмотрели свои взгляды на нее, то он жестко ошибается.
Жириновский заявил, что россияне много переплачивают за услуги ЖКХ и что в ЛДПР есть группа экспертов, готовая предоставить достоверные доказательства этого.