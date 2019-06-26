Россияне ездят в Казахстан за дешевым российским бензином

Жители пограничных с Казахстаном областей России заправляют свои автомобили в соседнем государстве, поскольку российское топливо там стоит почти в два раза дешевле. Об этом рассказал один из автомобилистов, видео которого опубликовал Telegram-канал "Усы Пескова".





"Мы в Казахстане, 15 километров от Оренбургской области. Я заправил 75 литров, заплатил 1900 рублей. Литр бензина стоит 145 тенге. Бензин это российский. И газ тоже. Все россияне тут заправляются своим же бензином. На российские рубли газ - 10 рублей, бензин - 26,50 рубля", - объясняет автор видео.

Как отмечает портал Znak.com, похожие цены на бензин также отмечаются на казахстанских АЗС российской компании "Газпромнефть". "АИ-95 на стоит в пределах 170 тенге (в районе 28 рублей) за литр", - пояснил журналистам один из автомобилистов Екатеринбурга.

В самом Екатеринбурге бензин марки АИ-92 стоит в среднем 41,58 рубля, АИ-95 - 44,88 рубля.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что правительство России не станет продлевать соглашение с нефтяниками о регулировании цен на топливо, которое истекает 1 июля. Решение было принято по итогам совещания у первого вице-премьера Антона Силуанова и вице-премьера Дмирия Козака еще 17 июня. Министры и нефтяники договорились, что рост цен на топливо на АЗС и мелком рынке не будет превышать инфляцию.

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