СМИ: правительство увеличит компенсации за поставки нефти на внутренний рынок

Новые правила компенсации потерь нефтяным компаниям за поставки топлива на внутренний рынок России заработают с 1 июля. Об этом заявил директор департамента налоговой и таможенной политики Министерства финансов Алексей Сазанов.



Цены на нефть обновили максимумы. Что дальше? / Новости от 22.04.2019 05:41

Как уточняет газета "Ведомости", механизм будет учитывать колебания цен на нефть и защищать от них розничные цены.

Поставлять топливо на внутренний российской рынок в 2019 году оказалось невыгодно из-за роста акцизов, повышения стоимости сырья для нефтеперерабатывающих заводов и требования правительства не повышать внутренние цены на бензин и дизельное топливо.

Существующий механизм компенсаций не позволяет сдерживать рост цен в определенном диапазоне цен на нефть, отмечается в материале. Государство компенсирует нефтяникам 60% разницы между экспортной и фиксированной ценой бензина (56 тысяч и 50 тысяч рублей за тонну). Согласно новым поправкам, цену снизят до 51 и 46 тысяч рублей за тонну. По оценке Минфина, затраты на компенсацию составят до 30 миллиардов рублей.

Напомним, правительство России заключило соглашение с нефтяными компаниями о фиксированных ценах на бензин. Цены могут повышаться только на величину прогнозируемой инфляции.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что Россия занимает второе место в рейтинге самого дешевого бензина для населения среди стран Европы.

Читайте также: В российских регионах начал дорожать бензин

Кто в России дает добро на повышение цены на бензин?

Если бензин дорожает - это хорошо для дорог