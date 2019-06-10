Новые правила компенсации потерь нефтяным компаниям за поставки топлива на внутренний рынок России заработают с 1 июля. Об этом заявил директор департамента налоговой и таможенной политики Министерства финансов Алексей Сазанов.
Как уточняет газета "Ведомости", механизм будет учитывать колебания цен на нефть и защищать от них розничные цены.
Поставлять топливо на внутренний российской рынок в 2019 году оказалось невыгодно из-за роста акцизов, повышения стоимости сырья для нефтеперерабатывающих заводов и требования правительства не повышать внутренние цены на бензин и дизельное топливо.
Существующий механизм компенсаций не позволяет сдерживать рост цен в определенном диапазоне цен на нефть, отмечается в материале. Государство компенсирует нефтяникам 60% разницы между экспортной и фиксированной ценой бензина (56 тысяч и 50 тысяч рублей за тонну). Согласно новым поправкам, цену снизят до 51 и 46 тысяч рублей за тонну. По оценке Минфина, затраты на компенсацию составят до 30 миллиардов рублей.
Напомним, правительство России заключило соглашение с нефтяными компаниями о фиксированных ценах на бензин. Цены могут повышаться только на величину прогнозируемой инфляции.
Ранее "Правда.Ру" писала о том, что Россия занимает второе место в рейтинге самого дешевого бензина для населения среди стран Европы.
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