СМИ: правительство не будет продлевать соглашение о сдерживании цен на топливо

Правительство России не станет продлевать соглашение с нефтяниками о регулировании цен на топливо, которое истекает с 1 июля. Об этом сообщает газета "Ведомости" со ссылкой на собственные источники.



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По данным издания, решение было принято по итогам совещания у первого вице-премьера Антона Силуанова и вице-премьера Дмирия Козака еще 17 июня. Министры и нефтяники договорились, что рост цен на топливо на АЗС и мелком рынке не будет превышать инфляцию.

Ранее соглашение о заморозке цен на топливо было продлено до 1 июля. Нефтяники пообещали снизить нормы поставок топлива на внутренний рынок в обмен на увеличение компенсаций из федерального бюджета.