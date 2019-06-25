Правительство России не станет продлевать соглашение с нефтяниками о регулировании цен на топливо, которое истекает с 1 июля. Об этом сообщает газета "Ведомости" со ссылкой на собственные источники.
По данным издания, решение было принято по итогам совещания у первого вице-премьера Антона Силуанова и вице-премьера Дмирия Козака еще 17 июня. Министры и нефтяники договорились, что рост цен на топливо на АЗС и мелком рынке не будет превышать инфляцию.
Ранее соглашение о заморозке цен на топливо было продлено до 1 июля. Нефтяники пообещали снизить нормы поставок топлива на внутренний рынок в обмен на увеличение компенсаций из федерального бюджета.
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