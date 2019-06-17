Контракт между "Мосфильмом" и Росимуществом заключен в несуществующей валюте

В договоре аренды между киноконцерном "Мосфильм" и управлением Росимущества в Москве до сих пор указана валюта ЭКЮ.



Собянин поддержал развитие киностудии «Мосфильм» / Новости от 06.11.2018 16:21

Об этом сообщает Счетная палата Российской Федерации.

Напомним, что ЭКЮ — валютная единица, использовавшаяся в европейской валютной системе ЕЭС и ЕС — прекратила свое существование в 1998 году.

В Счетной палате РФ отметили, что речь идет об аренде земельного участка площадью в 34,4 гектара. Согласно заключенному в 1996 году договору, размер арендной платы составляет 626841,6 ЭКЮ.

Отметим, что по состоянию на 31 декабря 1998 года курс ЭКЮ составлял 24,22 рубля. Таким образом, размер арендной платы "Мосфильма" за земельный участок составляет больше 15 миллионов рублей.

Примечательно, что, согласно российскому законодательству, аренда земли, находящейся в федеральной собственности, должна ежегодно пересматриваться и при необходимости индексироваться.