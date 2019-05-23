Американский аналитик отверг идею санкций против "Северного потока-2" и его участников

Руководитель международной исследовательско-консалтинговой компании Eurasia Group Иэн Бреммер не поверил в то, что США могут ввести односторонние санкции против участников проекта "Северный поток-2". Такое мнение выразил Бреммер после заявления министра энергетики США в Киеве.



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Ранее глава энергетического ведомства США Рикк Перри, находясь с рабочим визитом в Киеве, заявил, что в скором времени начнется подготовка законопроекта о введении жестких ограничительных мер против участников проекта "Северный поток-2". Иэн Бреммер не поверил словам министра и заключил, что санкции против "Северного потока-2" маловероятное событие.

По мнению Бреммера, Евросоюз в состоянии дать отпор действиям Соединенных Штатов Америки, чтобы защитить свои энергетические интересы. После заявления Перри в Кремле выразили 100-процентную уверенность в успешной реализации "Северного потока-2".

Напомним, "Правда.Ру" рассказывала о заявлении Министерства энергетики Россииотносительно возможных санкций против "Северного потока-2". Заместитель главы минэнерго Анатолий Яновский заявил, что если США введет санкции против российских и европейских компаний из-за "Северного потока - 2", "Газпром" достроит его своими силами.

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