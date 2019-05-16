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“Газпром” сам достроит “Северный поток - 2” в случае санкций США - Минэнерго

Мир » Европа print

Заместитель главы минэнерго Анатолий Яновский заявил, что если США введет санкции против российских и европейских компаний из-за "Северного потока — 2", "Газпром" достроит его своими силами.


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Если компании, участвующие в строительстве газопровода, покинут проект, российская газовая компания достроит его самостоятельно, заявил Яновский на международной конференции "Перспективы энергетического сотрудничества России и ЕС. Газовый аспект". По словам замминистра, экономические возможности "Газпрома" позволяют сделать это.

Накануне в Конгрессе США состоялось совещание, посвященное введению новых антироссийских санкций. Черновик законопроекта представила демократическая партия партия.

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Темы Газпром Санкции США Северный поток - 2
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Давид Шнейдеров: почему Зеленский лучше

Запрет на Украине российских фильмов, сериалов и книг обречен на провал и имеет обратный эффект в эпоху развитого интернета, сказал "Правде.Ру" кинокритик и телеведущий Давид Шнейдеров. А избрание президентом Украины Владимира Зеленского, по его мнению, дает надежды на начало диалога между Россией и Украиной.

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