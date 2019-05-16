“Газпром” сам достроит “Северный поток - 2” в случае санкций США - Минэнерго

Заместитель главы минэнерго Анатолий Яновский заявил, что если США введет санкции против российских и европейских компаний из-за "Северного потока — 2", "Газпром" достроит его своими силами.
Если компании, участвующие в строительстве газопровода, покинут проект, российская газовая компания достроит его самостоятельно, заявил Яновский на международной конференции "Перспективы энергетического сотрудничества России и ЕС. Газовый аспект". По словам замминистра, экономические возможности "Газпрома" позволяют сделать это.
Накануне в Конгрессе США состоялось совещание, посвященное введению новых антироссийских санкций. Черновик законопроекта представила демократическая партия партия.
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