Россия проведет бизнес-диалоги с Индией, Германией и Австрией в рамках ПМЭФ-2019

Фонд "Росконгресс" опубликовал программу Петербургского международного экономического форума-2019, на котором пройдут межстрановые бизнес-диалоги с Китаем, Индией, Австрией, Германией, Италией и США.



Путин предложил Си Цзиньпину стать главным гостем ПМЭФ-2019 / Новости от 01.12.2018 09:56

В рамках ПМЭФ-2019 запланированы следующие мероприятия: конференция БРИКС, Региональный консультативный форум "Деловой двадцатки", пятый Российский форум малого и среднего предпринимательства, Российско-китайский энергетический бизнес-форум, Международный молодежный экономический форум, а также сессия Мирового энергетического совета.

Напомним, Петербургский международный экономический форум проходит в Российской Федерации с 1997 года. С 2006 года форум проходит при поддержке президента России Владимира Путина, который также принимает непосредственное участие в форуме, где обсуждаются ключевые экономические вопросы.

В 2018 году ПМЭФ посетили более 17 тысяч участников из 143 стран.

Напомним, "Правда.Ру" рассказывала об итогах ПМЭФ-2018, а именно о тех, кому форум принес многомиллиардные контракты.

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