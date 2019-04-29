Россия проведет бизнес-диалоги с Индией, Германией и Австрией в рамках ПМЭФ-2019

Фонд "Росконгресс" опубликовал программу Петербургского международного экономического форума-2019, на котором пройдут межстрановые бизнес-диалоги с Китаем, Индией, Австрией, Германией, Италией и США.
В рамках ПМЭФ-2019 запланированы следующие мероприятия: конференция БРИКС, Региональный консультативный форум "Деловой двадцатки", пятый Российский форум малого и среднего предпринимательства, Российско-китайский энергетический бизнес-форум, Международный молодежный экономический форум, а также сессия Мирового энергетического совета.
Напомним, Петербургский международный экономический форум проходит в Российской Федерации с 1997 года. С 2006 года форум проходит при поддержке президента России Владимира Путина, который также принимает непосредственное участие в форуме, где обсуждаются ключевые экономические вопросы.
В 2018 году ПМЭФ посетили более 17 тысяч участников из 143 стран.
Напомним, "Правда.Ру" рассказывала об итогах ПМЭФ-2018, а именно о тех, кому форум принес многомиллиардные контракты.
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