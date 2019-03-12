Вывоз капитала из России частным сектором с начала года увеличился вдвое

Вывоз капитала частным сектором из России с января по февраль текущего года, в сравнении с аналогичным двухмесячным периодом 2018 года, вырос в 2 раза и составил 18,6 миллиардов долларов. Об этом сообщают "Ведомости" со ссылкой на данные Центробанка.

В январе и феврале минувшего года вывоз капитала составил 8,7 миллиардов долларов. За весь прошлый год отток капитала достиг отметки в 67,5 миллиардов долларов, что в 2,7 раза превысило показатели 2017 года. В ЦБ отмечают, что в 2018 году наблюдался рост иностранных активов российских банков на фоне сокращения их внешних обязательства.

Согласно текущим расчетам Центрального Банка России в этом году, при цене на нефть в пределах 55 долларов за баррель, чистый отток капитала составит около 20 миллиардов долларов.

По данным агентства Bloomberg, за последние 25 лет из России было выведено порядка 750 миллиардов долларов. По мнению экспертов, бегство капитала из страны может остановить только более эффективная борьба с коррупцией.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что, по словам пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, государство поддерживает принцип сохранения свободного характера перемещения денежных средств, поэтому не волнуется из-за данных ЦБ о росте в полтора раза показателей вывоза капитала за границу частным сектором.

Читайте также: Сверхдоходы корпораций направят на реализацию майских указов

Зигзаг удачи: отток капиталов можно перенаправить в ПФР