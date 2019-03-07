Lada Granta стала самым популярным автомобилем в России

Российская Lada Granta стала самой популярной моделью автомобиля по итогам февраля текущего года, об этом сообщает аналитическое агентство "Автостат". За прошедший месяц было продано более 10 тысяч таких автомобилей, что на 54% превышает показатель января 2018 года.

На втором месте по популярности среди российских автомобилистов занимает отечественная Lada Vesta. В февраля было продано чуть меньше 8 тысяч автомобилей этой модели. За семейством Lada следует Kia Rio (7 тысяч продаж), кроссовер Hyundai Creta (4,5 тысяч) и седан Hyundai Solaris (4,4 тысяч).

В конце февраля эксперты из "Автостата" назвали российский внедорожник Lada 4×4 наиболее выгодным игроком среди бюджетного сегмента кроссоверов и внедорожников.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что рост цен на российском авторынке приведет к тому, что в скором времени в стране не останется новых автомобилей дешевле миллиона рублей.

Аналитики отмечали, что в 2019 году из-за повышения НДС, ослабления курса рубля и увеличения общих затрат производителей, наблюдается общий стремительный рост цен всех категорий автомобилей.

Участники российского авторынка прогнозируют дальнейший рост цен на автомобили в России. В массовом сегменте, по предварительным оценкам, повышение составит от 4 до 7%. В премиальном цены повысятся на 5%.

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