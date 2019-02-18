На российском авторынке не останется дешевых автомобилей

Рост цен на российском авторынке приведет к тому, что в скором времени в стране не останется новых автомобилей дешевле миллиона рублей, сообщает портал газеты "Известия".

Отмечается, что в 2019 году из-за повышения НДС, ослабления курса рубля и увеличения общих затрат производителей, в России наблюдает общий стремительный рост цен всех категорий автомобилей.

До одного миллиона рублей подорожали бюджетные модели Lada Vesta и Hyundai Solaris, что является важной психологической отметкой. Согласно данным агенства "Автостат", остальные производители повысили цены в пределах от 8 тысяч до 648 тысяч рублей на автомобили премиум сегмента.

Эксперт издания пояснил, что из-за резкого роста цен на автомобили, в России сформируется устойчивый перевес в сторону недорогих машин. Долгое время россияне не могли привыкнуть к повысившимся ценам и этим объяснялось некоторое падение продаж автомобилей. "Сейчас люди свыклись с мыслью, что на прежний класс автомобиля им не стоит рассчитывать в ближайшее время, они переходят на более дешевые автомобили", - добавил он в беседе.

Участники российского авторынка прогнозируют дальнейший рост цен. В массовом сегменте, по предварительным оценкам, повышение составит от 4 до 7%. В премиальном цены повысятся на 5%.

В прошедшем 2018 году цены на новые автомобили также показывали устойчивый рост. На рынке массовых легковых автомобилей он составил около 10%, а на элитном рынке - 5%.

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