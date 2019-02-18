Крымские татары просят переписать историю Великой Отечественной войны

Школьный учебник по истории Крыма для десятиклассников ждет экспертная оценка, об этом сообщает агенство "РИА Новости" со ссылкой на слова депутата Государственной Думы РФ Руслана Бальбека. В учебнике упоминаются факты сотрудничества крымских татар с оккупационными немецкими властями во время Великой Отечественной войны.

Подобные явления, отметил депутат, подрывают единство российской нации и должны немедленно пресекаться. "Это вопрос национальной безопасности. Будут проведены экспертизы, в том числе культурологическая и лингвистическая", - сказал политик.

Ранее, Совет крымских татар потребовал изъять из школ и библиотек учебник по истории Крыма, поскольку, по их мнению, он наносит "вред межнациональному согласию на полуострове". Соответствующее обращение было направлено главе региона Сергею Аксенову.

Отмечается, что авторы учебника представили крымских татар коллаборационистами и врагами советской власти, оправдывая также их депортацию. "Авторы учебника пишут, что численность крымско-татарских формирований, служивших гитлеровцам, оценивается в 20 тысяч человек, а 14 тысяч крымских татар призывного возраста принимали участие в борьбе с партизанами", - уточнили представители Совета.

Другие исторические факты, указали в обращении, говорят о значительном вкладе крымских татар в победу советского народа в Великой Отечественной войне.

Ранее, "Правда.Ру" писала о словах крымского татарина, рассказавшего про перемены в жизни на полуострове и о том, нравится ли ему быть гражданином России.

Источник фото: агентство "ИноСМИ"

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