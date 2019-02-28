Сбербанк представил негативный прогноз по курсу рубля

Прогнозы аналитиков Сбербанка в отношении курса рубля ухудшились. В декабре они полагали, что в 2019 году средний курс составит 66,5 рублей за доллар, а в 2020 — 67 рублей. Сейчас они дают оценку в 68,5 рублей за доллар в этом году и 69 — в следующем.

Понижение курса национальной валюты далеко не все эксперты воспринимают, как плохую новость. Так, министр финансов Антон Силуанов убежден, что в тот период, когда мировые цены на энергоносители росли, а рубль укреплялся, Россия переживала "голландскую болезнь", от которой при нынешнем положении дел полностью излечилась.

А некоторые аналитики считают нынешнюю стоимость рубля чрезмерно заниженной. Так, редакция журнала The Economist утверждает, что рубль недооценен на 70%. К такому заключению авторы подготовленного изданием обзора пришли на основании "индекса Биг Мака".

На 1 марта официальный курс, установленный Центральным банком России, составит 65,88 рубля да доллар.

Размер инфляции по оценке Сбербанка составит 4,8% в текущем году и 4% в следующем.

Источник фото: архив "Правды.Ру"

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