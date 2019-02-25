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Источник Правда.Ру

Выбраться из бедности можно будет через контракт с государством

Экономика

Система социальных контрактов, введение которой анонсировал Владимир Путин в своем Послании к Федеральному Собранию, помогла в свое время США сократить безработицу и на 60% снизить число людей, нуждающихся в социальной помощи. Аналогичные системы успешно действуют и в ряде стран Европы.

Выбраться из бедности можно будет через контракт с государством.

В отличие от обычных пособий, которые получают малоимущие, социальный контракт предполагает, что государство платит человеку за выполнение им индивидуального плана, призванного обеспечить его семье устойчивый доход. Речь идет о переобучении, создании собственного бизнесе или поиске подходящей работы.

Размер выплаты по социальному контракту будет достигать 60 тысяч рублей, а на ее получение могут рассчитывать 9 миллионов человек. Реализацией президентской инициативы поручено заниматься регионам, которые получат из федерального бюджета необходимые средства.

В таких параметрах государственные расходы на внедрение новой системы серьезного пересмотра бюджета не потребуют.

Ранее "Правда.Ру" сообщала, что по оценке вице-премьера Татьяны Голиковой беднейшим регионом России является Республика Тыва.

Источник фото: torange.biz

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Темы Владимир Путин бедность в России социальный контракт
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