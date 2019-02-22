В столице ДНР остановлен крупнейший металлургический завод

Как сообщает популярный телеграм-канал "Медиатехнолог", странная и опасная ситуация с Донецким металлургическим заводом происходит в ДНР.
По данным канала, "Донецкий металлургический завод остановил производство. Официальная причина - ремонт. Неофициальная - в странной позиции кураторов экономики региона, которые считают, что запускать завод «экономически невыгодно».
"Вместе с тем, наши источники в ДНР сообщают, что запуск завода не только возможен, но и экономически оправдан. Сырье - есть. Можно работать как минимум двумя печами.На ДМЗ трудятся без малого пять тысяч человек. Завод расположен в городской черте Донецка",- делятся авторы.
"Остановка производства чревата социальными потрясениями, в которых вряд ли заинтересованы руководители республики и их партнеры в Москве. Кроме того, подобные факты могут быть использованы Киевом в пропагандистской войне против ДНР - дескать, сами не могут управлять предприятиями, а еще нас чему-то учат".
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