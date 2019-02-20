Путин предложил поднять социальные выплаты, чтобы добиться естественного прироста населения

В обращении Федеральному Собранию президент России Владимир Путин призвал увеличить социальные выплаты, чтобы возобновить естественный приток населения.

Владимир Путин подчеркнул, что рождение ребенка в семье не должно означать снижение семейного благосостояния. Поэтому правительство уже подготовило пакет мер, призванных увеличить поддержку семей.

"Выплаты за второго и третьего ребенка составляют 11 тысяч рублей в среднем по России. Напомню, что это пособие выплачивается только тем семьям, чей доход не превышает 1,5 прожиточного минимума. Предлагают увеличить эту планку до 2 прожиточных минимумов, чтобы получать пособия на второго и третьего ребенка могло больше семей", — предложил президент.

Также Владимир Путин выступил с инициативой повысить с 1 июля пособие для семей, воспитывающих детей-инвалидов, до 10 тысяч рублей. Глава государства подчеркнул, что Россия должна придерживаться правила — "Больше детей — меньше налоговая нагрузка на семью".

Президент России дал поручение Банку России проработать программы поддержки многодетных семей и попросил дальше снижать процентную ставку по ипотеке. По официальным данным, действующей на данный момент льготой на получение 6-процентной ипотеки воспользовались около четырех тысяч многодетных семей. Владимир Путин считает, что это очень маленький показатель, поэтому он поручил ЦБ установить льготу на весь срок кредита, а не только на 3-5 лет, как это было ранее.

Напомним, "Правда.Ру" рассказывала о послании президента России Федеральному Собранию. Владимир Путин в своем обращении затронет самые важные темы, которые волнуют россиян.

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