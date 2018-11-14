Репетиторам и няням продлят налоговые каникулы на 2019 год

Госдума России во втором чтении приняла законопроект, который продлевает на следующий год освобождение от уплаты НДФЛ выплат и вознаграждений, получаемых рядом категорий самозанятого населения.

Напомним, в 2018 году во всех регионах РФ репетиторы, няни, а также оказывающие услуги по уборке жилых помещений и ведению домашнего хозяйства, освобождены от уплаты НДФЛ. Чтобы получить льготу, им только требуется сообщить о своей деятельности в налоговую. Новый закон продлевает действие льготы еще на год, пишет Moneytimes.ru.

Депутаты Госдумы поддержали соответствующую поправку во вторник 13 ноября, когда рассматривали во втором чтении закон по внесению изменений в Налоговый кодекс. Кроме всего, этот документ входит в состав законопроектов о проведении в 2019-2028 годах в Москве, Московской области, Калужской области и Татарстане эксперимента, который введет налог на профессиональный доход (НПД) для самозанятых граждан.

В результате, репетиторы и другие категории самозанятого населения, у которых есть право на льготу по НДФЛ, в названных четырех регионах смогут пользоваться ей в 2019-м году. А уже с 2020-го года они перейдут на режим НПД.

Фото: Promdevelop

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