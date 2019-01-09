Главный экономист ЕБРР назвал пенсионную реформу "конфискацией"

Главный экономист Европейского банка реконструкции и развития Сергей Гуриев сделал заявление в СМИ о проводимой в России пенсионной реформе, назвав ее неоправданной и несправедливой.

Эксперт считает, что правительство поступает негуманно по отношению к гражданам России. Подобные реформы должны быть постепенными, чтобы люди были к этому готовы. В пример Сергей Гуриев привел изменения в 2002 году, когда молодым людям предложили наращивать свой пенсионный капитал, используя пенсионную систему. Государство в свою очередь создало все условия для будущих изменений, введя программу софинансирования, а также вводя ограничения по возрасту людей. Эксперт уверен, люди, честно выплачивающие налоги имеют право требовать от государства обещанного, а отбирать это будет нечестным ходом.

"То, что сегодня происходит в России, — это не реформа, а конфискация нескольких сотен тысяч рублей у старших поколений", — отметил Сергей.

Гуриев высказал точку зрения о том, что повышение пенсионного возраста могло бы и не касаться тех, кто должен выйти в ближайшие 10-15 лет. Однако сторонники реформы считают, что это не привело бы к разбалансировке бюджетной пенсионной системы. Сейчас речь идет о сотнях тысяч рублей невыплаченной пенсии на человека и даже увеличение государством суммы пенсионных выплат проблему не решит.

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