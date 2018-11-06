Цены на бензин замерзнут 7 ноября. Надолго ли?

Вице-премьер Российской Федерации Дмитрий Козак провел совещание, на котором обсуждалось то, как можно стабилизировать цены на топливо в стране.

Так, согласно протоколу прошедшего заседания, соглашение о стабилизации цен на бензин и дизельное топливо будет подписано не позднее 7 ноября. Отмечается, что договор будет подписан не только Министерством энергетики, но и Федеральной антимонопольный службой, а также рядом крупных нефтяных компаний.

Если же, обсудили на прошедшем совещании, какие-либо компании будут пытаться обойти правила договора, то правительство Российской Федерации примет определенные меры. Также на прошедшем у вице-премьера Российской Федерации Дмитрия Козака заседании было принято решение, что Минэнергетики и ФАС будут неустанно мониторить то, как все стороны договора выполняют свои обязательства по стабилизации цен на топливо в стране.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что российские нефтяники начали жаловаться на убытки и попросили правительство РФ поднять цены на бензин. Также "Правда.Ру" писала, что Кремль в этом вопросе умыл руки, заявив, что хоть там внимательно следят за ситуацией в этой сфере, проблемы в этой области все-таки должно решать именно правительство.

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