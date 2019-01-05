Анатолий Вассерман: "Надеюсь, что повышение НДС не намного повлияет на рост цен"

Публицист Анатолий Вассерман встречает Новый год в кругу семьи и в работе и не особенно переживает из-за повышения НДС в будущем году.
— Пару раз ко мне на Новый год приезжали родные и близкие из Одессы. На этот раз тоже ожидаются.
Особого отдыха не будет, поскольку моя передача сейчас выходит на круглосуточном новостном канале. По-видимому, в первую пятницу года тоже будет выпуск этой передачи. Работа у меня не прерывается. Раньше передача выходила на РЕН ТВ, где есть новогодние каникулы, теперь она — на канале "Известия", где каникулы вроде бы не планируются.
Что касается отдыха, то, как отметил первый русский Нобелевский лауреат и знаменитый физиолог Иван Петрович Павлов, лучший отдых — это перемена рода деятельности. У меня разных родов деятельности столько, что отдыхаю практически непрерывно.
— Предстоящее повышение НДС скажется на ваших доходах?
— Так или иначе скажется на всех, но скажется в допустимых пределах, на мой взгляд. Поскольку повышение НДС с 18 до 20 процентов — это подорожание процента тоже на два-три, а это в пределах наших обычных тенденций. Это неприятно, но не опасно. Эти два процента незначительно обрастут наценками.
К сожалению, тут проблема в том, что НДС у нас взимается в таком порядке, что зачастую превращается в налог с продаж. Действительно, ожидается большее подорожание, чем эти два процента, но, надеюсь, не намного больше.
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