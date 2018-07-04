Водитель, знай! Независимый топливный союз признал недолив бензина

Независимый топливный союз (НТС) признал проблему недолива бензина на АЗС. Об этом сообщает "РБК" со ссылкой на заявление главы организации Дмитрия Гусева.

Фото: Fotodom.ru

Ранее представители Федерации автовладельцев России провели масштабное исследование заправочных станций. В результате проверки заправок выяснилось, что на 76% из них наливали топлива меньше, чем оплатили водители. На некоторых АЗС недолив оставлял рекордные 19%. Теперь об этом официально заговорили и в НТС.

"Данная проблема существует. Используются различные методы повышения рентабельности бизнеса. Ведь многие прекрасно знают, что на рынке, несмотря на низкие цены, вас могут обвесить. Мы не скрываем проблему», - заявил Гусев.

Он также отметил, что "недолив и некачественное топливо - это элементы недобросовестной конкуренции, бороться с которыми одна из задач союза". Поэтому НТС совместно с "гражданским контролем качества топлива" создают систему оценки качества и количества топлива, которое попадает к покупателям.

Еще одним аспектом решения проблемы Гусев назвал установку справедливой цены на бензин. Если его стоимость будет оценена правильно, тогда не будет повода проводить махинации, считает глава НТС.

По результатам работы, проведенной представителями Федерации автовладельцев России, стало известно, что частные АЗС и станции, принадлежащие мелким сетям, не доливают своим потребителям примерно 5,66% купленного бензина. В 20% случаев, когда тайные покупатели приезжали заправляться, выявили недолив.

А на заправках крупных региональных и федеральных сетей этот показатель составил в среднем 4,97%. На таких АЗС недолив заметили в более чем 80% случаев.