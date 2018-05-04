За привоз и продажу "санкционки" вводятся штрафы

Правительство России разработало законопроект о штрафах за оборот в стране санкционных товаров.

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Согласно поправкам, в этом случае штраф физлиц составит от 3 до 5 тыс. руб., должностных - от 30 до 50 тыс. руб., а юридических - от 70 до 100 тыс. руб.

Отмечается, что в случае покупки товаров для личных нужд штраф не будет начисляться. При этом под оборотом авторы законопроекта подразумевают перевозку, хранение, разгрузку и перегрузку, упаковку, использование для производственных нужд юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями.

Напомним, Госдума 15 мая также должна рассмотреть в первом чтении законопроект об ответе на новые санкции США. Его авторы предлагают ограничить импорт в Россию ряда американских товаров, включая лекарства, сельскохозяйственные продукты, табак и алкоголь.

Правительство РФ расширил список товаров, которые запрещено ввозить в Россию из США, ЕС и ряда других стран. Соответствующее постановление опубликовано на сайте кабинета министров.

Согласно документа, в перечень запрещённых к ввозу в Россию продкутоы включены живые свиньи, а также отдельные виды пищевых субпродуктов и жиров сельскохозяйственных животных.

Таким образом, под запрет попадают "свежие, охлаждённые или замороженные пищевые субпродукты крупного рогатого скота, свиней, овец, коз, лошадей, ослов, мулов или лошаков (за исключением товаров для производства фармацевтической продукции)".

Документ также запрещает импорт свиного, говяжьего, козьего жира и продукты из него.

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