Стало известно о доле поддельного коньяка на российском рынке

Роскачество предоставило информацию о доле поддельного коньяка на российском рынке. Глава организации Максим Протасов уточнил, что на российском рынке коньяков 21%, сообщает НТВ.

Эта доля напитков произведена не из виноградного спирта, поэтому не может называться коньяками. Глобальную проверку коньяков Роскачество провело в феврале. Были выбраны почти 50 марок коньяков, представленных в продаже. Пройти ее смогли только те алкогольные напитки, которые были изготовлены из коньячных или виноградных спиртов без примесей.

Как разъяснили эксперты, для удешевления производства недобросовестные производители могут разбавлять чистые "правильные" спирты пшеничным или картофельным.

Ранее "Правда.Ру" сообщала, что путь возвращения грузинских товаров на российские прилавки оказался весьма тернистым. Фруктам на сегодняшний день так и не удалось выбить себе ничего надежнее полулегального положения, вину пришлось выдержать несколько этапов проверок, а из воды пробиться через границу пока получилось только у "Боржоми". Теперь с трудностями столкнулся коньяк.

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