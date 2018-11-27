Вологодский детский омбудсмен пожаловалась в прокуратуру на песни рэпера Хаски

В Вологде после жалобы уполномоченной по правам ребёнка Ольги Смирновой в прокуратуру был отменён концерт рэпера Хаски. Организаторы отказались комментировать причину, однако это сделала Смирнова у себя в соцсетях.

Омбудсмен в своём заявлении сообщает, что проанализировала тексты композиций Дмитрия Кузнецова (Хаски) и нашла их откровенно аморальными. Она добавляет, что в содержании присутствуют "и алкоголь, и сигареты, и однополая любовь, и секс". Смирнова считает, что подобная информация должна быть "запрещена для детей". Обращает омбудсмен и на возрастные ограничения, по которым должно было пройти мероприятие — всего +12. Тексты песен она распечатала и предъявила прокуратуре в том числе.

Ранее сообщалось, что рэпер Хаски был задержан на 12 суток в Красноярске за "мелкое хулиганство". 21 ноября концерт исполнителя был отменён по требованию прокуратуры. Запрыгнув на крышу автомобиля перед толпами пришедшими на выступление, Кузнецов начал исполнять свои треки. Очевидцы сообщают, что зрители сопровождали его короткий перформанс одобрительными криками, затем репэра арестовали.

Несмотря на то, что к 12 суткам ареста должны были добавиться ещё трое — за отказ пройти медицинское освидетельствование, в данный момент Дмитрий Кузнецов на свободе: суд удовлетворил заявление защиты репэра по отмене ареста.

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