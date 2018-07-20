Линия Путина: вдоль западных границ России началась военная стройка

Минобороны России создает военную инфраструктуру параллельно западным рубежам. Кроме того, работы идут около Калининграда и Севастополя. Об этом рассказал заместитель главы министерства Тимур Иванов.
Он пояснил, что ведомство обращает особое внимание на строительство зданий, необходимых для заселения личного состава, хранения техники и вооружения в штатных условиях на западном, а также юго-западном стратегических направлениях.
Кроме того, Иванов уточнил: за 2018 год ввели в эксплуатацию почти 500 сооружений на территории военных городков в Смоленской, Белгородской, Калининградской, Ростовской областях, а также Севастополе.
Читайте также:
Минобороны показало защиту Калининграда от атаки НАТО
Встройте "Правду.Ру" в свой информационный поток, если хотите получать оперативные комментарии и новости:
Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости
Также будем рады вам в наших сообществах во ВКонтакте, Фейсбуке, Твиттере, Одноклассниках, Google+...
Реакцию первой леди США после рукопожатия с Путиным обсуждают в Сети.
Подавляющее большинство жителей Украины считают ситуацию в стране критической и взрывоопасной.
Несмотря на явно стебную подоплеку обращения, петицию подписали более шести тысяч человек
Путин заявил, что во время встречи с Трампом предложил провести референдум в Донбассе. Эксперты честно рассуждают, будет ли референдум и к чему он приведет.