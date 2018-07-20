Линия Путина: вдоль западных границ России началась военная стройка

Минобороны России создает военную инфраструктуру параллельно западным рубежам. Кроме того, работы идут около Калининграда и Севастополя. Об этом рассказал заместитель главы министерства Тимур Иванов.

Он пояснил, что ведомство обращает особое внимание на строительство зданий, необходимых для заселения личного состава, хранения техники и вооружения в штатных условиях на западном, а также юго-западном стратегических направлениях.

Кроме того, Иванов уточнил: за 2018 год ввели в эксплуатацию почти 500 сооружений на территории военных городков в Смоленской, Белгородской, Калининградской, Ростовской областях, а также Севастополе.

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