На 72-м году жизни умер Герой России, летчик-испытатель, Анатолий Николаевич Квочур

На 72-м году жизни скончался летчик-испытатель Анатолий Квочур

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На 72-м году жизни скончался летчик-испытатель Анатолий Квочур, который был награжден званием Героя России. Эту печальную новость огласил экс-главком ВКС Виктор Бондарев в своем Telegram-канале.

Фото: mil.ru by Сергей Бобылев is licensed under Creative Commons Attribution 4.0

В своей публикации Бондарев упомянул, что Квочур пролетел и протестировал более 90 видов самолетов, установил 11 мировых рекордов на Су-27 в 2005 году, и его общее время в воздухе составило около 4800 часов, из них более 3000 часов испытательных полетов.

Бондарев также припомнил некоторые из выдающихся достижений Квочура: например, его испытания на прочность МиГ-29 и достижение перегрузки в 9 g в 1982 году. Также были упомянуты такие события, как ночная посадка и взлет с авианосца "Адмирал Флота Советского Союза Кузнецов" (1990), катапультирование с минимальной высоты в Ле-Бурже (1989) и уникальный перелет на Су-27 из Москвы в Австралию и обратно (1995).

В 1999 году он совершил два долгих перелета на Су-27 через Северный полюс, каждый примерно на 15 тысяч километров с дозаправками в воздухе, для исследования новых технических разработок, таких как спутниковая радионавигация, бортовое компьютерное оборудование и другие технические средства.

Анатолий Квочур, родившийся в 1952 году в селе Мазуровка (Винницкая область, УССР), прошел обучение в Ейском высшем авиационном училище и с тех пор активно участвовал в испытаниях военных самолетов, таких как Су-17, МиГ-29 и МиГ-31.

В 1988 году на авиасалоне в Фарнборо (Великобритания) он продемонстрировал фигуру пилотажа "Колокол", а в 1992 году был удостоен звания Героя России за мужество и героизм в испытании новых образцов авиатехники. Он продолжал свою деятельность в области испытаний сверхзвуковых самолетов вплоть до 2017 года, когда ему исполнилось 65 лет.