Глава ДНР Денис Пушилин: численность населения Мариуполя уже вернулась к показателям до начала боевых действий

По словам главы ДНР Дениса Пушилина, численность населения в Мариуполе уже близка к показателям, которые были до начала боевых действий. Он отметил, что с запуском предприятий количество жителей города еще будет увеличиваться.
Пушилин напомнил, что после освобождения Мариуполя там начались интенсивные восстановительные работы. По его прогнозам, когда все запланированные предприятия заработают в полную силу, поток людей в город еще возрастет, и в итоге там может проживать даже больше жителей, чем до начала боевых действий.
Кроме того, глава ДНР сообщил, что в Авдеевке уже ведется подготовка к восстановлению первых домов, однако для полноценного начала работ там необходимо еще отодвинуть противника. В Артемовске и Соледаре пока нет возможности провести оценку состояния жилого фонда и определить объемы восстановительных мероприятий.
Напомним, что в марте 2022 года российские войска взяли под контроль практически весь Мариуполь, который сильно пострадал в ходе боевых действий. Сейчас в городе работают тысячи строителей из различных регионов России, занимающихся его активным восстановлением.
При заточке секатора важно правильно подготовить инструмент.