Глава ДНР Денис Пушилин: численность населения Мариуполя уже вернулась к показателям до начала боевых действий

Глава ДНР заявил о восстановлении численности населения Мариуполя

1:13 Your browser does not support the audio element. Россия

По словам главы ДНР Дениса Пушилина, численность населения в Мариуполе уже близка к показателям, которые были до начала боевых действий. Он отметил, что с запуском предприятий количество жителей города еще будет увеличиваться.

Фото: kremlin.ru by Администрация Президента России is licensed under Creative Commons Attribution 4.0

Пушилин напомнил, что после освобождения Мариуполя там начались интенсивные восстановительные работы. По его прогнозам, когда все запланированные предприятия заработают в полную силу, поток людей в город еще возрастет, и в итоге там может проживать даже больше жителей, чем до начала боевых действий.

Кроме того, глава ДНР сообщил, что в Авдеевке уже ведется подготовка к восстановлению первых домов, однако для полноценного начала работ там необходимо еще отодвинуть противника. В Артемовске и Соледаре пока нет возможности провести оценку состояния жилого фонда и определить объемы восстановительных мероприятий.

Напомним, что в марте 2022 года российские войска взяли под контроль практически весь Мариуполь, который сильно пострадал в ходе боевых действий. Сейчас в городе работают тысячи строителей из различных регионов России, занимающихся его активным восстановлением.