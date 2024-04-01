"До сих пор в реанимации". Супруга террориста Мирзоева* попала в больницу, узнав о преступлении мужа

Жена террориста Мирзоева* упала в обморок после новостей о "Крокусе"

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Жена одного из исполнителей теракта в подмосковном концертном зале "Крокус Сити Холл" Далерджона Мирзоева* потеряла сознание, узнав о преступлении супруга. Об этом РИА Новости сообщила соседка родителей террориста.

Фото: mosreg.ru by Пресс-служба Губернатора Московской области

"До сих пор лежит в больнице в реанимации", — сказала собеседница агентства.

20 марта Мирзоев* звонил родителям и обещал вернуться в Таджикистан 24 или 25 марта.

Вечером 22 марта в "Крокус Сити Холл" в Красногорске ворвалась группа вооруженных мужчин и устроила стрельбу по людям, ожидавшим концерта группы "Пикник". Затем террористы подожгли здание и попытались скрыться на машине. Преступников задержали, когда они двигались в сторону границы с Украиной. В настоящее время известно о 144 жертвах теракта, погибших в результате стрельбы и пожара.

* Внесен Росфинмониторингом в перечень экстремистов и террористов.