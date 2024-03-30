"Иначе развернут". Представитель досмотра рассказал, как пройти проверку у Крымского моста в состоянии алкогольного опьянения

На Крымском мосту действует режим "алкостоп"

1:15 Your browser does not support the audio element. Россия

Пассажир при проверке у Крымского моста может быть выпившим, но должен быть в состоянии выйти из машины и пройти на рамку, рассказал официальный представитель службы досмотра.

Фото: rosavtodor.ru by Пресс-служба Росавтодора is licensed under Creative Commons Attribution 4.0

На рамке нужно выложить мелкие металлические предметы, положить ручную кладь на ленту интраскопа и забрать свои вещи после досмотра, добавил представитель службы. Также пассажр должен назвать свои ФИО и предъявить паспорт, если попросят.

"В противном случае, если в машине путешествуют пьяные до невменяемости туристы, увидеть красоты Крыма они смогут позже — их развернут до момента протрезвления, когда они смогут пройти досмотр", — сказал сотрудник.

Через Крымский мост допускается провоз до 100 литров любых жидкостей, включая алкоголь. Также Минтранс порекомендовал уменьшить количество багажа, а на ленте мелкие пакеты сложить в одну большую сумку, чтобы не создавать очереди и быстрее пройти проверку.

На ручном досмотре перед Крымским мостом иногда устраивают выборочные проверки паспортов. В таком случае пассажир обязан предъявить оригинал документа, а водитель — права и СТС.

Ранее стало известно, что Приморскому краю для строительства курорта требуется федеральная поддержка в 6 млрд рублей.