Губернатор Приморья Кожемяко попросил Путина помочь со строительством курорта. Нужны 6 млрд рублей

Приморскому краю для строительства курорта требуется федеральная поддержка в 6 млрд рублей

1:40 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

Губернатор Приморского края Олег Кожемяко представил президенту РФ Владимиру Путину план по строительству морского круглогодичного курорта. Губернатор просил поддержать президента данный проект и рассказал об огромном потенциале Приморского края в сфере туризма. Курорт согласно плана предполагается создать в Хасанском округе, в живописной бухте Тихоокеанского побережья.

Фото: commons.wikimedia.org by Синкучи is licensed under Creative CommonsAttribution-Share Alike 4.0 International, 3.0 Unported, 2.5 Generic, 2.0 Generic и 1.0 Generic

Олег Кожемяко раскрыл некоторые значимые детали проекта. В частности он рассказал про аквапарк с подогреваемыми открытыми бассейнами, про банные комплексы, которые разместятся в курортной зоне. Губернатор добавил, что из инфраструктуры в бухте будут также: медцентры, термальные объекты, парки с разными развлечениями, 7 гостиниц и прочие туристические объекты.

"Просим поддержать проект строительства курорта в Приморье. Он очень нужен, потребность в нём колоссальная. Сейчас все места отдыха в Приморском крае 100-процентно заполнены, свободной брони в гостиницах нет. К нам, кто только не едет — сибиряки, дальневосточники, в 60 км находится КНР", — слова Олега Кожемяко.

В завершении беседы с президентом губернатор Приморского края рассказал о площади курорта, которая составляет 150 га, о возможных 10,5 тысячах рабочих мест, о полумиллионе туристов в год, которые могли бы посетить курорт. также он рассказал о частных инвестициях в 30 млрд рублей. Однако несмотря на инвесторов, помощь из федерального бюджета всё равно требуется — необходимы 6 млрд рублей для создания системы энергообеспечения.