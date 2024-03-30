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Губернатор Приморья Кожемяко попросил Путина помочь со строительством курорта. Нужны 6 млрд рублей

Приморскому краю для строительства курорта требуется федеральная поддержка в 6 млрд рублей

1:40
Недвижимость

Губернатор Приморского края Олег Кожемяко представил президенту РФ Владимиру Путину план по строительству морского круглогодичного курорта. Губернатор просил поддержать президента данный проект и рассказал об огромном потенциале Приморского края в сфере туризма. Курорт согласно плана предполагается создать в Хасанском округе, в живописной бухте Тихоокеанского побережья.

Приморскому краю для строительства курорта требуется федеральная поддержка в 6 млрд рублей
Фото: commons.wikimedia.org by Синкучи is licensed under Creative CommonsAttribution-Share Alike 4.0 International, 3.0 Unported, 2.5 Generic, 2.0 Generic и 1.0 Generic

Олег Кожемяко раскрыл некоторые значимые детали проекта. В частности он рассказал про аквапарк с подогреваемыми открытыми бассейнами, про банные комплексы, которые разместятся в курортной зоне. Губернатор добавил, что из инфраструктуры в бухте будут также: медцентры, термальные объекты, парки с разными развлечениями, 7 гостиниц и прочие туристические объекты.

"Просим поддержать проект строительства курорта в Приморье. Он очень нужен, потребность в нём колоссальная. Сейчас все места отдыха в Приморском крае 100-процентно заполнены, свободной брони в гостиницах нет. К нам, кто только не едет — сибиряки, дальневосточники, в 60 км находится КНР", — слова Олега Кожемяко.

В завершении беседы с президентом губернатор Приморского края рассказал о площади курорта, которая составляет 150 га, о возможных 10,5 тысячах рабочих мест, о полумиллионе туристов в год, которые могли бы посетить курорт. также он рассказал о частных инвестициях в 30 млрд рублей. Однако несмотря на инвесторов, помощь из федерального бюджета всё равно требуется — необходимы 6 млрд рублей для создания системы энергообеспечения.

Автор Алексей Зюзин
Алексей Зюзин — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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