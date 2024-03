Принято решение об эвакуации: из Белгорода вывезут 9 тыс. детей из-за обстрелов ВСУ

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заявил о принятии решения о вывозе порядка 9 тыс. детей из Белгорода в другие регионы России из-за обстрелов со стороны Вооруженных сил Украины.

Фото: "Children reading on the couch." by San José Public Library is licensed under CC BY-SA 2.0.