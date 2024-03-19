Принято решение об эвакуации: из Белгорода вывезут 9 тыс. детей из-за обстрелов ВСУ

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заявил о принятии решения о вывозе порядка 9 тыс. детей из Белгорода в другие регионы России из-за обстрелов со стороны Вооруженных сил Украины.
Он отметил, что на сегодняшний день уже отселено большое количество семей из различных населенных пунктов.
По словам губернатора, планируется вывоз детей из Белгорода и Белгородского района, Шебекинского округа и Гроворонского района. Так, уже 22 числа около 1200 детей отправятся на временное проживание в Пензу, Тамбов и Калугу, а затем дальше в Ставропольский край.
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