Принято решение об эвакуации: из Белгорода вывезут 9 тыс. детей из-за обстрелов ВСУ

Гладков: 9 тыс детей будут вывезены из Белгородской области

0:39 Your browser does not support the audio element. Россия Центр Белгород

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заявил о принятии решения о вывозе порядка 9 тыс. детей из Белгорода в другие регионы России из-за обстрелов со стороны Вооруженных сил Украины.

Фото: "Children reading on the couch." by San José Public Library is licensed under CC BY-SA 2.0.

Он отметил, что на сегодняшний день уже отселено большое количество семей из различных населенных пунктов.

По словам губернатора, планируется вывоз детей из Белгорода и Белгородского района, Шебекинского округа и Гроворонского района. Так, уже 22 числа около 1200 детей отправятся на временное проживание в Пензу, Тамбов и Калугу, а затем дальше в Ставропольский край.