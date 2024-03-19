Электронные повестки в РФ: нововведение будет действовать уже во время весеннего призыва

Картаполов: Электронные повестки начнут рассылать уже во время весеннего призыва

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Глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов заявил, что во время весеннего призыва для призывников в Москве будут рассылаться электронные повестки.

Фото: мультимедиа.минобороны.рф by Марина Москвицова is licensed under Creative Commons Attribution 4.0 License

Он подчеркнул, что такая практика уже была использована во время осеннего мобилизационного периода, отметив, что основным способом оповещения все равно останется традиционная бумажная повестка.

Напомним, в 2024 году весенний призыв на службу в армию в Российской Федерации начнется 1 апреля. С этого дня по всей стране начинают работать сборные пункты военных комиссариатов и медицинские комиссии в военкоматах.