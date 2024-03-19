Электронные повестки в РФ: нововведение будет действовать уже во время весеннего призыва

Глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов заявил, что во время весеннего призыва для призывников в Москве будут рассылаться электронные повестки.
Он подчеркнул, что такая практика уже была использована во время осеннего мобилизационного периода, отметив, что основным способом оповещения все равно останется традиционная бумажная повестка.
Напомним, в 2024 году весенний призыв на службу в армию в Российской Федерации начнется 1 апреля. С этого дня по всей стране начинают работать сборные пункты военных комиссариатов и медицинские комиссии в военкоматах.
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