Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Почему стоит посадить томаты черри
Юрист объяснил, что делать, если покупатель требует вернуть деньги за проданную ему машину
Елагин остров временно закроют из-за просушки
На что обижаются кошки
Что такое тофу и с чем его едят
Какие пластические операции чаще всего делают футболисты
Россия создаст ядерную установку в космосе
SpaceNews: В США планируют создать уменьшенные спутники GPS
ЦБ: спрос на ипотеку среди россиян снизился более чем на 60 процентов
Москвичей призвали вести себя спокойно на избирательных участках

Генеральная прокуратура Москвы предупредила о недопустимости акций на избирательных участках

0:43
Россия

Генеральная прокуратура Москвы предупредила о недопустимости несогласованных акций в городе и особенно на избирательных участках и напомнила о возможной уголовной ответственности за нарушение порядка.

Генеральная прокуратура Москвы предупредила о недопустимости акций на избирательных участках
Фото: Kremlin.ru by Пресс-служба Президента России is licensed under Creative Commons Attribution 4.0 International

Ранее прокуратура Москвы обнародовала сведения о готовящихся провокациях на избирательных участках Москвы. В различных сообществах в интернете, курируемых из-за рубежа появились призывы прийти к 12.00 на избирательные участки для организации беспорядков и акций по срыву голосования, действий, препятствующих волеизъявлению граждан.

Выборы президента РФ состоятся в России 15 — 17 марта 2024 года.

Автор Антон Мельников
Антон Мельников — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Популярное
Елена Ханга показала свою дочь, которая удивила необычной внешностью

У родительницы и дочери большая разница в возрасте.

Елена Ханга поделилась фото с дочерью, которую принимают за ее внучку
Сколько минимум нужно проходить пешком в день
Стало известно, сколько минут в день нужно тратить на ходьбу
Стало известно, кому досталась элитная квартира Юлии Началовой
Красивейший цветок словно осыпан бисером: его обожают ландшафтные дизайнеры - в переводе означает "пахнущий кустарник"
Уничтожение РСЗО HIMARS становится для армии РФ обычным делом Дмитрий Плотников Military Watch рассказал о мощи северокорейского танка нового поколения Петр Ермилин Все дороги теперь ведут через РФ. Путин заговорил о конце "бала вампиров" Любовь Степушова
В Финляндии требуют, чтобы ЕС заставил Японию отказаться от российской древесины
Рассказываем, как бороться с проволочником и восстановить прежний вид садового участка
"Чтобы что?": отмененная Лолита не собирается ехать в Донбасс по примеру Киркорова
"Чтобы что?": отмененная Лолита не собирается ехать в Донбасс по примеру Киркорова
Последние материалы
Какие пластические операции чаще всего делают футболисты
Россия создаст ядерную установку в космосе
SpaceNews: В США планируют создать уменьшенные спутники GPS
ЦБ: спрос на ипотеку среди россиян снизился более чем на 60 процентов
Разработчики Mortal Kombat 1 показали женскую версию персонажа Джонни Кейджа
Фигуристка Трусова назвала самую важную медаль из тех, которые она уже успела получить
Голливудские актёры, которые решили не заводить детей
В России началось трёхдневное голосование на выборах президента
Так ли полезны сухофрукты, как принято считать
Керрия — яркий кустарник с жёлтыми цветами
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников