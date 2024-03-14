Москвичей призвали вести себя спокойно на избирательных участках

Генеральная прокуратура Москвы предупредила о недопустимости несогласованных акций в городе и особенно на избирательных участках и напомнила о возможной уголовной ответственности за нарушение порядка.
Ранее прокуратура Москвы обнародовала сведения о готовящихся провокациях на избирательных участках Москвы. В различных сообществах в интернете, курируемых из-за рубежа появились призывы прийти к 12.00 на избирательные участки для организации беспорядков и акций по срыву голосования, действий, препятствующих волеизъявлению граждан.
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