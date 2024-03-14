На Дону стартовала весенняя посевная кампания

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Весенняя посевная кампания стартовала в Ростовской области. О том, какие цели ставят аграрии и каких успехов уже удалось достичь, о перспективах донского АПК рассказал на пресс-конференции "Старт нового агросезона на Дону" заместитель донского губернатора — министр сельского хозяйства и продовольствия региона Константин Рачаловский.

Фото: https://www.donland.ru/ by Фото правительства Ростовской области

На Дону яровыми уже засеяли 100 тысяч гектаров, в основном это зернобобовые культуры.

"Основная стратегическая задача весенней посевной кампании — обеспечить организованное и качественное проведение ярового сева, уходных работ на озимом поле. Весной предстоит засеять около 2 млн гектаров яровых культур, в том числе яровыми зерновыми и зернобобовыми культурами планируется засеять более 770 тысяч гектаров. В целом же в 2024 году общая посевная площадь в донском регионе сохраняется на уровне 5 млн гектаров, в том числе зерновые займут на 3,7 млн гектаров, или 74% от всей посевной площади", — рассказал Рачаловский.

Еще с осени был заложен основной зерновой клин — аграрии засеяли озимыми 2,9 млн гектаров. Взошли почти 100% посевов, и прогноз на урожай довольно неплохой. За последние недели была проведена подкормка на 60% площадей озимых.

Донские аграрии обеспечены всем необходимым для посевной кампании, включая:

удобрения,

семена,

сельхозтехнику.

Напомним, что Ростовская область по-прежнему среди лидеров по количеству приобретенной сельхозтехники. В 2023 году аграрии приобрели около 4,5 тысяч машин на сумму более 20 млрд рублей, среди них более 1 тысячи тракторов и 452 комбайна.

Также не наблюдается проблем с поставками семенного материала. Так, для весеннего сева требуется порядка 105 тысяч тонн семян. На текущий момент запас семян яровых зерновых и зернобобовых — 108 тысяч тонн, из них 13% являются элитными, причем зерновые колосовые культуры засеивают семенами отечественной селекции, а вот такие культуры, как кукуруза, сахарная свекла и подсолнечник, более зависимы от импортных семян.

Рачаловский отметил, что по кукурузе и подсолнечнику ситуация немного улучшилась в прошлом году — доля отечественных семян составила 60% и 41% соответственно. В текущем году планируется увеличить долю до 62% (кукуруза) и 43% (подсолнечник).

Найдено и еще одно решение по импортозамещению — в Ростовской области в текущем году более 2000 гектаров заложат под семенные участки, что позволит обеспечить производство отечественных семян — подсолнечника (не менее 1650 тонн) и кукурузы (не менее 600 тонн).

Замгубернатора напомнил, что работы по селекции и семеноводству ведут в регионе ведущие научные учреждения. Центр "Ростовский", входящий в состав агрохолдинга "Поиск", занимается селекцией овощных и бахчевых культур. Также в планах строительство в Неклиновском районе селекционно-семеноводческого центра ООО "Гелиос". В проект компания готова инвестировать около 200 млн рублей.

В прошлом году появились гранты в форме субсидий на поддержку селекции и семеноводства, на эти средства научные центры и Донской аграрный университет приобрели сельхозтехнику и специализированное оборудование на 33,9 млн рублей. В этом году на это направление из областного бюджета выделено больше денег — 39,2 млн рублей.

Замгубернатора отметил, что поддержка местного агропроизводства превысит 6 млн рублей. Кроме того, аграриям предоставят льготные краткосрочные кредиты на сумму более 1,8 млрд рублей.