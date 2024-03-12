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Представители ЛДПР в Госдуме предложили ужесточить правила миграционной политики

4:05
Россия » Поволжье » Самара

Новое предложение от ЛДПР изменит условия для получения видов на жительство (ВНЖ), гражданства РФ и льгот. Теперь необходимо прожить в стране как минимум 10 лет.

Представители ЛДПР в Госдуме предложили ужесточить правила миграционной политики
Фото: "Migrant workers in West Bay Doha" by Alex Sergeev (www.asergeev.com) is licensed under CC BY-SA 3.0.

Россия всегда была и остается многонациональным и многоконфессиональным государством, согласно Конституции РФ. Это подтверждается как президентом страны, так и дипломатическими ведомствами, а также миграционным законодательством.

В 2023 году была внесена значимая поправка, смягчающая правила депортации мигрантов: Владимир Путин внёс изменения, позволяющие заменить выдворение штрафом в некоторых случаях. Тем не менее, столь гуманный подход иногда может нанести вред государству, открытому для приезжих.

Статистика преступлений, совершаемых мигрантами, к сожалению, растет: глава СК РФ Александр Бастрыкин отмечал увеличение тяжких преступлений на 32% за первую половину прошлого года, а МВД РФ сообщало о росте всех преступлений на 6,5% по сравнению с аналогичным периодом 2022 года.

Однако Россия всегда помнит, что после распада СССР многие граждане СНГ желают жить и работать здесь. По данным Главного управления по вопросам миграции МВД, в первой половине 2023 года на миграционный учет встали 1,6 миллиона граждан Узбекистана, 960 тысяч граждан Таджикистана, 400 тысяч граждан Кыргызстана. Правительство РФ оценивает, что к 2030 году России потребуются 2 миллиона дополнительных рабочих рук.

Россия всегда готова принять и адаптировать всех, кто готов трудиться, получать образование и гражданство страны.

— …Должен быть государственный подход. Нужен организованный набор рабочей силы: чтобы фирма, которая приглашает, оформляла бы документы, чтобы было больше курсов для изучения русского языка, — говорил в свое время Владимир Жириновский.

Ни о какой мигрантофобии речь не идет. Глава государства Владимир Путин приводил солидную цифру в 10 миллионов человек — именно столько мигрантов проживает в России (каждый пятнадцатый!). Но за ними необходим жесткий контроль и корректное регулирование рынка труда, — отмечают в ЛДПР.

Преемник Жириновского Леонид Слуцкий, продолжая государственную линию и линию либерал-демократов, как дипломат давно исследующий тонкий вопрос международных отношений, предложил сделать акцент на национальной политике страны и ввести новационные, но демократические меры по ужесточению миграционных норм.

Например, предлагается изменить процедуру упрощенного получения гражданства: выдавать паспорт иностранцам, которые заключили контракт на службу в Вооруженных Силах Российской Федерации и прошли эту службу более двух лет. Также предлагается иностранцам прожить в России два года до получения вид на жительство, а после получения этого документа — еще восемь лет.

Таким образом, общий срок пребывания в стране увеличивается до 10 лет, после чего можно подать заявление на получение гражданства.

— Предлагаемые нами меры закроют лазейки, позволяющие легко получать документы и пользоваться всеми льготами гражданина нашей страны. Если человек действительно хочет стать гражданином нашей страны, он должен вложиться экономически. Отработать десять лет или отслужить в армии по контракту. А случилась любовь, появились дети — воспитывай, расти и только через три года брака претендуй на гражданство, — заявил Леонид Слуцкий.

ЛДПР всегда поддерживала ужесточение миграционной политики, и последний законопроект направлен на более тщательный отбор кандидатов на получение гражданства и вид на жительство в России.

"Россия открыта для всех, кто идентифицирует себя как русский в самом широком смысле этого слова. Это является большой честью и привилегией," — отмечает Слуцкий.

Это утверждение трудно оспорить.

Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Редактор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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