Британцы больше не будут ловить рыбу в морских водах России

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Путин подписал указ о денонсации соглашения с Великобританией о рыболовстве

0:56
Россия

Владимир Путин подписал закон о денонсации соглашения с Великобританией о рыболовстве от 1956 года.

Путин подписал указ о денонсации соглашения с Великобританией о рыболовстве
Фото: flickr.com by Mike Baird is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic

Соглашение с Великобританией было подписано в 1956 году по инициативе Никиты Хрущёва. Соглашение предусматривало возможность для британских рыболовецких судов осуществлять вылов рыбы в акватории Баренцева моря. В связи с низкими требованиями по количеству добытой рыбы, многолетним попустительством российских властей вылов рыбы в Баренцевом море для британцев стал даже более прибыльным, чем вылов рыбы в собственных территориальных водах. Это привело к удешевлению рыбной продукции.

Закрытие морских зон России для британского рыболовства приведёт к росту цен на рыбу, так что блюдо fish&chips станет гораздо дороже. А Россия намерена и далее денонсировать односторонние соглашения о преференциях в той или иной сфере для недружественных государств. 

Автор Антон Мельников
Антон Мельников — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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