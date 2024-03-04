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Два прожиточных минимума: депутаты Госдумы предложили ввести повышенную пенсию за долгий стаж

В Госдуме предложили платить повышенную пенсию за стаж от 30 лет

1:42
Россия

Депутату Государственной думы РФ разработали законопроект, предусматривающий внедрение системы доплаты к пенсии за трудовой стаж от 30 лет.

В Госдуме предложили платить повышенную пенсию за стаж от 30 лет
Фото: Openverse by Бесплатный фотобанк is licensed under CC BY-NC-SA 2.0

Проект закона, предложенного парламентариями, будет направлен на утверждение в правительство РФ, сообщает ТАСС. Инициатива подразумевает, что пенсионерам, общий трудовой стаж которых составляет 30 и более лет, будет полагаться доплата к пенсии в размере до двух прожиточных минимумов.

"Граждане, внесшие свой значительный вклад в социальное и экономическое развитие страны в виде более 30 лет страхового стажа, должны обладать возможностью обеспечить себе достойную жизнь", — говорится в пояснительной записке к законопроекту.

Более чёткие правила действия системы доплаты к пенсии за стаж должны будут установить специалисты Минтруда РФ. Уровень прожиточного минимума сегодня в России составляет 13 290 рублей. Таким образом, доплата в случае принятия закона могла бы составлять 26 580 рублей.

Напомним, с 1 марта россиянам, которым исполнилось 80 лет, увеличили фиксированную выплату к страховой пенсии по старости — её размер составляет теперь 16 269 рублей. Такая же доплата полагается инвалидам I группы. С 1 апреля в России будет увеличен размер социальных пенсий — их проиндексируют на 7,5%. Кроме того, с 1 апреля будут увеличены пенсии детей-инвалидов и инвалидов с детства I группы — они вырастут на 1392 и 1403 рубля соответственно.

Автор Виталий Рыжков
Виталий Рыжков — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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