Минцифры: программа льготной ипотеки для айтишников оказалась востребованной. В связи с этим её лимит расширят до 700 млрд рублей

Минцифры: лимит по программе IT-ипотеки увеличат на 200 млрд рублей

1:24 Your browser does not support the audio element. Россия

В Минцифрах заявили, что общий кредитный лимит по льготной ипотечной программе для IT-специалистов, увеличат. Сумма вырастет с 500 млрд до 700 млрд рублей. Соответствующий пост опубликован в Telegram-канале ведомства.

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В Минцифрах РФ разъяснили, что с существующим лимитом, поддержку могут получить 50 тысяч специалистов IT. В случае увеличения данного лимита на 200 млрд рублей, льготную помощь смогут получить ещё 15 тысяч таких специалистов. В ведомстве отметили, что программа очень востребована у айтишников. С момента действия программы, банками получено 167 тысяч заявок от IT-специалистов на право воспользоваться льготной ипотекой. Уже по состоянию на сегодня выдано 51 тысяча таких кредитов.

В Минцифрах рассказали, что в 2023 году данную программу упростили. Во-первых, расширились возрастные рамки. Во-вторых, снизился необходимый уровень дохода. В-третьих, для специалистов IT возрастом младше 35 лет вовсе были отменены требования к зарплате. Всё, это, как подчеркнули ведомстве, увеличило поток желающих, воспользоваться льготной ипотечной программой. В связи с этим и потребовались дополнительные вливания средств, для её дальнейшего поддержания.