Заточат перья: государство возьмет под защиту писателей в России

В Госдуме обсудили вопросы поддержки литераторов

3:45 Your browser does not support the audio element. Россия Поволжье Саратов

После остановки продаж и постановок спектаклей по произведениям писателей-иноагентов (таких как Борис Акунин*, Дмитрий Быков**, Людмила Улицкая*** и другие), вопрос поддержки литераторов, отказавшихся торговать своими творениями за пределами страны, снова стал актуальным на уровне государства.

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Еще с прошлого года партия Владимира Жириновского ведет обсуждения о необходимости законодательной поддержки российских писателей в сфере социального статуса. 15 февраля в Государственной думе Российской Федерации прошло обсуждение на тему "Социальный статус и формы государственной поддержки российских писателей".

— ЛДПР настаивает на ужесточении культурной политики государства, — заявил председатель партии Леонид Слуцкий на встрече. — Нам надо перестать терпеть писак-предателей. Нам нужно четко понимать, кто с нами, кто за Россию и ее будущее, а кто против. Это в интересах нашего будущего, это в интересах великой русской цивилизации. Именно литература формирует культурный код. Наши враги пытаются его разрушить, отменяя в своих странах.

В России ежегодно издаётся более 110 тысяч книг. Однако, профессия писателя не упоминается в Общероссийском классификаторе профессий рабочих, должностей служащих и тарифных разрядов. Почему? Это такое же серьезное ремесло, как и другие, а творческий процесс требует такого же количества трудовых часов, здоровья и энергии, как и у других специалистов. Однако писатели живут вне законодательного поля, в пустом пространстве. Чтобы талантливый автор не тратил свой дар зря, ему необходимо чувствовать себя защищённым. Уже в 2014 году основатель партии Владимир Жириновский отмечал, что "ни одного великого деятеля" уровня Достоевского сегодня не существует (или может быть, они просто не раскрыты?).

— Труд литератора всегда был особым, — подчеркивает преемник основателя ЛДПР Леонид Слуцкий. — Величайшие русские писатели вписали свои имена золотыми буквами в сокровищницу мировой литературы. И сегодня есть много литераторов, которых никто не знает. Читатель увлекается интернетом, меньше читает книги. Поэтому мы должны поддержать авторов. Я бы предложил создать законопроект о статусе писателей, который поможет создать их государственную защиту. Это давно назревшая тема.

Новый законопроект ЛДПР предусматривает обеспечение писателей трудовым стажем, пенсионными правами и правовой защитой, которые должны быть гарантированы государством. Однако, пока это осуществляется лишь на уровне частной инициативы. В конце прошлого года председатель партии Леонид Слуцкий объявил о создании Общественного совета писателей при ЛДПР, а также о намерении учредить литературную премию имени Жириновского.

В ходе обсуждения заместитель председателя Комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Андрей Свинцов отметил, что в России существуют профессиональные сообщества, финансируемые государством. Почему бы тогда не начать прямое финансирование писателей? Например, через Министерство культуры РФ, которое отвечает за развитие качественной литературы в стране. Рукописи не сгорают, — говорил классик. Но писатели могут исчезнуть без внимания со стороны страны, для которой они трудятся.

* признан иностранным агентом по решению Министерства юстиции РФ от 31.03.2023.

** признан иностранным агентом по решению Министерства юстиции РФ от 29.07.2022.

*** признан иностранным агентом на территории РФ.