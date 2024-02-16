Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Украина и Германия подписали двустороннее соглашение о гарантиях безопасности 
Весеннюю сессию Госдумы начали с инициативы выравнивания регионов
Певец Лоза: самым страшным наказанием для Пугачёвой будет забвение
Шеремет возмутился заявлением МИД Польши
Немецкий пенсионер питался отходами и накопил на десять домов
Как выбрать хорошее киви?
Месть или стресс: почему кошки гадят в доме
Чешский экс-голкипер Гашек призвал ИИХФ дать объяснение молодёжной сборной России по её отстранению
Депутаты ЛДПР предложили новые инициативы для блага россиян
Заточат перья: государство возьмет под защиту писателей в России

В Госдуме обсудили вопросы поддержки литераторов

3:45
Россия » Поволжье » Саратов

После остановки продаж и постановок спектаклей по произведениям писателей-иноагентов (таких как Борис Акунин*, Дмитрий Быков**, Людмила Улицкая*** и другие), вопрос поддержки литераторов, отказавшихся торговать своими творениями за пределами страны, снова стал актуальным на уровне государства.

В Госдуме обсудили вопросы поддержки литераторов
Фото: flickr.com by Jorge Láscar is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic

Еще с прошлого года партия Владимира Жириновского ведет обсуждения о необходимости законодательной поддержки российских писателей в сфере социального статуса. 15 февраля в Государственной думе Российской Федерации прошло обсуждение на тему "Социальный статус и формы государственной поддержки российских писателей".

— ЛДПР настаивает на ужесточении культурной политики государства, — заявил председатель партии Леонид Слуцкий на встрече. — Нам надо перестать терпеть писак-предателей. Нам нужно четко понимать, кто с нами, кто за Россию и ее будущее, а кто против. Это в интересах нашего будущего, это в интересах великой русской цивилизации. Именно литература формирует культурный код. Наши враги пытаются его разрушить, отменяя в своих странах.

В России ежегодно издаётся более 110 тысяч книг. Однако, профессия писателя не упоминается в Общероссийском классификаторе профессий рабочих, должностей служащих и тарифных разрядов. Почему? Это такое же серьезное ремесло, как и другие, а творческий процесс требует такого же количества трудовых часов, здоровья и энергии, как и у других специалистов. Однако писатели живут вне законодательного поля, в пустом пространстве. Чтобы талантливый автор не тратил свой дар зря, ему необходимо чувствовать себя защищённым. Уже в 2014 году основатель партии Владимир Жириновский отмечал, что "ни одного великого деятеля" уровня Достоевского сегодня не существует (или может быть, они просто не раскрыты?).

— Труд литератора всегда был особым, — подчеркивает преемник основателя ЛДПР Леонид Слуцкий. — Величайшие русские писатели вписали свои имена золотыми буквами в сокровищницу мировой литературы. И сегодня есть много литераторов, которых никто не знает. Читатель увлекается интернетом, меньше читает книги. Поэтому мы должны поддержать авторов. Я бы предложил создать законопроект о статусе писателей, который поможет создать их государственную защиту. Это давно назревшая тема.

Новый законопроект ЛДПР предусматривает обеспечение писателей трудовым стажем, пенсионными правами и правовой защитой, которые должны быть гарантированы государством. Однако, пока это осуществляется лишь на уровне частной инициативы. В конце прошлого года председатель партии Леонид Слуцкий объявил о создании Общественного совета писателей при ЛДПР, а также о намерении учредить литературную премию имени Жириновского.

В ходе обсуждения заместитель председателя Комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Андрей Свинцов отметил, что в России существуют профессиональные сообщества, финансируемые государством. Почему бы тогда не начать прямое финансирование писателей? Например, через Министерство культуры РФ, которое отвечает за развитие качественной литературы в стране. Рукописи не сгорают, — говорил классик. Но писатели могут исчезнуть без внимания со стороны страны, для которой они трудятся.

* признан иностранным агентом по решению Министерства юстиции РФ от 31.03.2023.

** признан иностранным агентом по решению Министерства юстиции РФ от 29.07.2022.

*** признан иностранным агентом на территории РФ.

Автор Александр Приходько
Александр Приходько — журналист, внештатный корреспондент Правды.Ру
Редактор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
Популярное
На вашей клумбе будет настоящее облако из цветов: этот многолетник очарует яркими красками

Этот многолетник удивит яркими красками и выглядит просто великолепно.

Колокольчик портеншлага отлично подойдёт для украшения клумбы
TopCor: началась тайная эвакуация чиновников и элиты Украины
TopCor: власти и элита Украины тайно эвакуирует семьи и ценности "подо Львов"
Проверенный рецепт жюльена: с куриной грудкой и шампиньонами, под сырной корочкой
Блюдо из субпродукта мегаполезное: приготовьте и удивитесь вкусу
Миллион дронов от НАТО. Запад помогает террористам киевского режима Дмитрий Плотников Руководство 3-й штурмовой бригады ВСУ сравнило Авдеевку с Бахмутом Любовь Степушова Пить — ребёнку вредить. Немного об истории запретов на алкоголь Сергей Лебедев
С 4 кустов соберёте 12 кг помидоров: этот высокоурожайный сорт помидоров сажают ушлые дачники
В США восхитились боевой мощью новых танков Т-80БВМ ВС РФ
Рассказываем о пользе жасмина и о том, как его вырастить
Рассказываем о пользе жасмина и о том, как его вырастить
Последние материалы
Теракт в Белгороде подтвердил предсказания Владимира Жириновского
Мюнхенская конференция начала свою работу
Pro-Vision Communications: в Москве чаще других регионов обсуждают опасность ИИ
Депутат "Единой России" Дюков извинился за нелестные слова о российских военных
Депутаты ЛДПР предложили избавить от налогов малообеспеченных граждан
Захарова назвала саморазоблачительной реакцию лидеров стран НАТО на смерть Навального*
В Сети появились первые кадры фильма о Майкле Джексоне
В Госдуме обсудили вопросы поддержки литераторов
Сергей Лазарев сделал селфи с детьми: "Дочка вылитая папа"
Пять советов по выращиванию клубники
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников