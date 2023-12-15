В красноярских магазинах стало пропадать молока

В магазинах Красноярска замечено сокращение предложения молочных товаров, что вызвало обеспокоенность среди местных жителей. По данным "Проспекта Мира", представители торговых сетей рассказали о причинах этой ситуации.
Один из клиентов поделился опытом в телеграм-канале микрорайона Покровка, отмечая недостаток молока в бутылках в нескольких магазинах. Другие покупатели также высказывались о нестабильности предложения молока в розничных точках.
"Проспект Мира" провел собственную проверку наличия молочной продукции в различных магазинах города. В одном из супермаркетов группы X5 было ограниченное количество молока, но отмечено отсутствие обычных брендов. В другом магазине "Красный Яр" полки были частично заполнены, но предложение некоторых брендов оказалось недостаточным.
Представители сетей "Командор" и "Красный Яр" подтвердили временные трудности с поставками молочных продуктов, обусловленные погодными условиями. Однако они заверили, что ситуация скоро стабилизируется, и попросили покупателей проявить терпение, сообщает prmira.ru.
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