В Удмуртии распространился фейк о выплатах к Новому году

В Удмуртии распространяется ложная информация о предстоящей выплате 10 тысяч рублей каждому россиянину к Новому году. По данным пресс-службы главы и правительства республики, появившийся фейк связан с предполагаемой государственной программой "Подарок в каждый дом".
Министерство социальной политики Удмуртии призывает жителей региона остерегаться ложной информации, проверять данные в официальных источниках и не доверять сомнительным сообщениям, распространяемым в анонимных Telegram-каналах.
Ведомство подчеркивает, что подобные массовые выплаты перед праздниками — Новым Годом, Днем защитника Отечества, Международным женским днем — являются ложными. Правительство России определяет получателей пособий и других форм поддержки, включая малообеспеченные семьи, многодетные семьи, участников спецопераций и их семьи, тружеников тыла, ветеранов труда, инвалидов и другие социально уязвимые группы, сообщает udm-info.ru.
Министерство советует избегать переходов по подозрительным ссылкам и не разглашать личные данные на ненадежных сайтах. Всю необходимую информацию официально можно получить по телефону горячей линии: 8-800-100-00-01.
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