В Удмуртии распространился фейк о выплатах к Новому году

1:24 Your browser does not support the audio element. Россия Поволжье

В Удмуртии распространяется ложная информация о предстоящей выплате 10 тысяч рублей каждому россиянину к Новому году. По данным пресс-службы главы и правительства республики, появившийся фейк связан с предполагаемой государственной программой "Подарок в каждый дом".

Фото: Эльвира Махмутова, Pravda.Ru

Министерство социальной политики Удмуртии призывает жителей региона остерегаться ложной информации, проверять данные в официальных источниках и не доверять сомнительным сообщениям, распространяемым в анонимных Telegram-каналах.

Ведомство подчеркивает, что подобные массовые выплаты перед праздниками — Новым Годом, Днем защитника Отечества, Международным женским днем — являются ложными. Правительство России определяет получателей пособий и других форм поддержки, включая малообеспеченные семьи, многодетные семьи, участников спецопераций и их семьи, тружеников тыла, ветеранов труда, инвалидов и другие социально уязвимые группы, сообщает udm-info.ru.

Министерство советует избегать переходов по подозрительным ссылкам и не разглашать личные данные на ненадежных сайтах. Всю необходимую информацию официально можно получить по телефону горячей линии: 8-800-100-00-01.