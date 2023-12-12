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Готовы стирать пакеты: жители Казани поддержали идею мэра города

1:15
Россия » Поволжье » Казань

Большинство подписчиков Telegram-канала Inkazan высказали готовность следовать совету мэра Казани Ильсура Метшина по стирке пакетов.

Готовы стирать пакеты: жители Казани поддержали идею мэра города
Фото: Openverse by Гөлназ1989 is licensed under CC BY-SA 4.0

Мэр обратил внимание на проблему избыточного мусора и призвал к сортировке отходов и ограничению использования пластика. В опросе, проведенном редакцией inkazan.ru, 41% опрошенных (186 человек) выразили готовность сократить потребление "всеми возможными способами". Еще 36% (162 человека) готовы более внимательно относиться к природе, но не готовы стирать пакеты и использовать их повторно. Оставшиеся 23% (101 человек) заявили, что не собираются уменьшать количество мусора и полагаются на его последующую сортировку. Общее число участников опроса составило 449 человек.

В комментариях к посту пользователи в основном поддержали идею мэра. Несколько комментаторов подчеркнули необходимость бережного отношения к природе, предложив различные способы снижения использования пластика. Однако, не все поддержали эту инициативу, выражая свое нежелание менять потребительские привычки.

 
Автор Олег Логинов
Олег Логинов — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру
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