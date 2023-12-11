Фуд-блогер Павликова назвала топ-6 уникальных блюд в ресторанах Нижнего Новгорода

1:34 Your browser does not support the audio element. Россия Поволжье Новости Нижнего Новгорода

Редактор ассоциации рестораторов Нижегородской области и фуд-блогер Яна Павликова представила топ-6 уникальных блюд, доступных только в местных заведениях:

Фото: openverse by Uwe Hermann is licensed under CC BY-SA 2.0

Пицца "Тайская" с мясом крокодила от компании AMBA PIZZA в Нижнем Новгороде, представляющая экологически чистое мясо крокодила с уникальным вкусом.

от компании AMBA PIZZA в Нижнем Новгороде, представляющая экологически чистое мясо крокодила с уникальным вкусом. Корейка мангалицы в ресторане "19", где используется мясо из венгерской породы свиней с ярко выраженной мраморностью и сочным вкусом.

в ресторане "19", где используется мясо из венгерской породы свиней с ярко выраженной мраморностью и сочным вкусом. Рисовая каша с мороженым из бородинского хлеба в баре "Юность", представляющая необычное сочетание рисовой каши с крем-брюле и мороженым из бородинского хлеба.

в баре "Юность", представляющая необычное сочетание рисовой каши с крем-брюле и мороженым из бородинского хлеба. Полярный плашкоут в ресторане северной кухни "Экспедиция", предлагающий уникальные продукты, такие как строганина из чира и рубанина из муксуна.

в ресторане северной кухни "Экспедиция", предлагающий уникальные продукты, такие как строганина из чира и рубанина из муксуна. Шоколадный брауни с мороженым из ферментированного черного чеснока в ресторанном проекте "Лаборатория вкуса", где используется ферментированный черный чеснок для создания утонченного мороженого.

в ресторанном проекте "Лаборатория вкуса", где используется ферментированный черный чеснок для создания утонченного мороженого. Ролл с голубым рисом в рыбном ресторане Dodici Seafood, представляющий ролл "Адвокат дьявола" с голубым рисом на основе натуральной краски из водорослей Blue Spirulina.

Эти блюда предлагают уникальные и неповторимые вкусовые впечатления для гурманов и ценителей необычной кулинарии, сообщает newsnn.ru.

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