В Башкирию будут поставлять яйца из Турции

1:13 Your browser does not support the audio element. Россия

В Башкирии могут появиться поставки яиц из Турции в связи с решением Россельхознадзора. Причинами роста цен на куриные яйца, вызвавшего беспокойство в обществе, эксперты называют увеличение спроса среди населения с низким уровнем дохода, санкции и антисанкции, а также низкую конкуренцию.

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В ответ на поднятые цены и дефицит, в Россию разрешено ввозить яйца от турецких производителей с 8 декабря. Основные факторы, согласно экспертам, включают в себя рост спроса, несопоставимый с текущим объемом производства, и осложненную ситуацию на международных рынках, вызванную санкциями. Разрешение на ввоз яиц из Турции считается мерой для удовлетворения спроса. В то время как одни эксперты видят в этом шанс для турецких производителей и недостаток эффективности в российском птицеводстве, другие считают, что российским компаниям необходимо привыкнуть к повышенной конкуренции и развивать собственное производство. "Яичная инфляция" продолжается, с ценами, выросшими на 3,6% за первую неделю декабря, сообщает mkset.ru.